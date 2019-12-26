замена грм лада приора 16 клапанов

Как поменять ремень ГРМ на Приоре 16 кл ⋆ I Love My Lada

Ременной привод распределительного вала всем хорош. Он тихий, эластичный и надежный, не требует обслуживания, да и цена ремня не сравнится с ценой новой цепи. Впрочем, замена ремня привода ГРМ на 16-клапанных двигателях Лада Приора не вовремя может обернуться серьезными неприятностями и крупными денежными вложениями в ремонт двигателя. Как заменить ремень ГРМ на 16-клапанной Приоре, почему важно следить за его состоянием и какой ремень все-таки лучше, будем разбираться прямо сейчас.

Когда менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов

Завод указывает, что замена приводного ремня ГРМ на 16-клапанных ВАЗовских двигателях должен проводиться максимум на 100-107-й тысяче пробега и никак не позже. Собственно, это довольно длительный срок и не каждый ремень его выдержит. Опытные водители Приор рекомендуют все же проводить проверку состояния ремня куда чаще, чуть ли не через каждых 20-25 тысяч пробега и на это есть свои причины.

Доводить до такого состояния ремень — преступление

Мы понимаем, что ресурс ремня ГРМ напрямую зависит от его качества. Как ни крути, но плохой и недорогой ремень ставит под угрозу не только работоспособность двигателя, но и наш кошелек.

Дело в том, что при обрыве ремня поршень на полном ходу врезается в клапан, который попался ему на пути и один из них, как правило, не выживает, особенно если обрыв произошел на высокой скорости или под сильной нагрузкой.

При обрыве ремня на 16-клапанном двигателе ВАЗ 21126 гнет клапана.

И это проблема, конечно, не только Приоры, поскольку этот мотор ставят и на второе поколение Калины, и на Гранту в некоторых комплектациях, были даже заводские варианты установки мотора ВАЗ 21126 в кузов ВАЗ 2114 (если быть точным, 211440-26).

Гнутые клапана в головке блока

Шутить с ремнем привода ГРМ не рекомендуется и при первых появлениях признаков износа его нужно оперативно менять. Признаки понятны и просты:

замасливание ремня ГРМ;

попадание на ремень антифриза и других эксплуатационных жидкостей, но перед установкой необходимо выяснить причину их появления;

трещины на поверхности;

срез зубьев;

выкрашивание и другие внешние повреждения резиноматериала и арматуры.

Словом, до обрыва лучше не доводить, как и до проворачивания распредвала относительно коленвала. А это тоже может грозить как перебоями в работе двигателя, так и полным его отказом. Зависит от того, насколько собьются фазы ГРМ.

Ремень с трещинами — под замену

Новые автомобили с завода комплектовались армированными ремнями Gates GD380 QF, но и они смогли выдерживать не более 50-60 тысяч км, поэтому делаем вывод — проверка ремня ГРМ должна проводиться как можно чаще, а замену желательно выполнить на пробеге 50 тысяч км. Вместе с ремнем будем менять и ролики натяжителя, а также, возможно, помпу в зависимости от ее состояния.

Какой ремень лучше ставить на Приору 16 клапанов, подделки

Заводской ремень ГРМ Gates

Мы уже упоминали о том, что на двигатель ВАЗ 21124 с завода устанавливается ремень Gates GD380 QF с количеством зубьев 137, шириной 22 мм. Эти параметры должны неукоснительно соблюдаться при выборе нового ремня. Кроме ремня, будет необходимо купить два ролика, натяжной и обводной, но чаще всего все это хозяйство продается комплектом.

Gates считается одним из лучших вариантов, цена комплекта (K015631XS) в районе $130. При этом огромная вероятность купить подделку. Мы уже говорили о поддельных ремнях ГРМ и как отличить подделку от оригинала, об этом можно прочитать здесь. В случае с комплектами для двигателя ВАЗ 21124 или 21126, обстановка еще жестче, поскольку товар пользуется огромным спросом.

Вот подборка фото с оригинальными и поддельными роликами и ремнями. Она поможет отделить котлеты от мух.

Это подделка. Оригинал не упаковывают в пакетыВ коробке пластиковый блистер, это оригиналЗдесь подделка снизу. А сразу и не скажешь, китайская копия выглядит привлекательнееПодделка снизу. Фирменные ремни никогда не маркируют после порезки, поэтому на них надписи всегда обрезаны и повторяются цикличноЗдесь все подделки слева.

В принципе, это и так заметно, поддельные ролики определяются проще

Кроме фирмы Гейтс, ремни выпускает еще масса компаний, заводов и заводиков. Все эти ремни ролики вроде бы сертифицированы, но опять же гарантировать оригинальность комплекта не может никто. Необходимо ориентироваться в каждом конкретном случае.

Так вот, для 16-клапанного двигателя Приоры, кроме комплекта Gates K015631XS, чаще всего публика выбирает:

Optibelt ZRK1593 , немецкая контора, хорошее качество и на $50 дешевле оригинала;

, немецкая контора, хорошее качество и на $50 дешевле оригинала; ВАЗ также пакует в свои коробки комплекты ремней и пишет на них каталожный номер 21126-1006040-86 , доверять им мы бы не стали, но если не подделка, то такой комплект отходит до 30-40 тысяч;

также пакует в свои коробки комплекты ремней и пишет на них каталожный номер , доверять им мы бы не стали, но если не подделка, то такой комплект отходит до 30-40 тысяч; хорошо отзываются о комплектах Bosch 1987949662 ;

; очень хорошие отзывы о ремнях Contitech CT1137 , состав ремня стандартный, но Continental уверяет, что в состав ремня входят полиамидные ткани и другие непонятные простому обывателю материалы, за это просят около $180;

, состав ремня стандартный, но Continental уверяет, что в состав ремня входят полиамидные ткани и другие непонятные простому обывателю материалы, за это просят около $180; самые дешевые — балаковские ремни и ролики БРТ, слишком переоценивать их достоинства мы бы не стали, но на крайний случай они способны продержаться до 20 000 км пробега.

Хороший комплект от Continental

Замена ремня ГРМ на Приоре своими руками

Предположим, что мы созрели для замены ремня самостоятельно, собрали ремень, ролики и, возможно, помпу и весь инструмент, который есть в арсенале. Из специнструмента потребуется только ключ для ролика, но и без него обойтись можно. Теперь главное — четко придерживаться инструкции и ничего не перепутать:

Работу проводим на холодном моторе при температуре не ниже 15 градусов. Начнем со снятия передней крышки. Для этого битой Torx Т-30 откручиваем болты ее крепления. Снимаем крышку и осматриваем ремень. Совмещаем метки 1 на шестернях привода распредвалов с вырезами 2 в задней крышке. Если не получилось с первого раза, проворачиваем коленвал еще на два оборота. Откручиваем тем же ключом нижнюю переднюю крышку. Снимаем ее. Проверяем совмещение меток сверху с меткой в лючке картера сцепления. Лючок закрыт резиновой заглушкой. Метка на маховике должна совпадать с прорезью в картере сцепления. Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. Для этого ставим КПП на пятую передачу и просим помощника нажать на тормоз, а сами откручиваем болт головкой на 17. Снимаем шкив. Под ним установлена шайба, снимаем и ее. Фиксируем шестерни привода распредвалов, вклинив между ними брусок из мягкого дерева. Ослабляем натяжной ролик ключом на 15. Снимаем ремень со шкивов. Снимаем обводной ролик и натяжной. Оба ролика крепятся болтом с головкой на 15, под каждым из них установлена шайба. Проверяем помпу на предмет люфта и потеков. При необходимости меняем. Теперь проверяем совмещение метки на шкиве коленвала 1 и на приливе в крышке масляного насоса 2. Устанавливаем новые ролики, обводной затягиваем с усилием 125 Н·м, натяжной наживляем, пока не закручиваем до конца. Устанавливаем новый ремень. Регулируем силу натяжения ремня, проворачивая натяжной ролик против часовой стрелки. Фиксируем натяжной ролик при совмещении меток 1 и 2 на наружной обойме и корпусе ролика. Затягиваем болт ролика моментом 25 Н·м. Устанавливаем шкив привода генератора, устанавливаем его приводной ремень и затягиваем болт крепления шкива моментом 110 Н·м. Проверяем совмещение меток и натяжение ремня, дотягиваем болт натяжного ролика до 41 Н·м.

Сборку проводим в обратном порядке. Удачной всем работы и устойчивой работы двигателя!

Источник: http://lada.i-love-mycar.com/remen-privoda-grm-priora-16-kl/

Замена ремня ГРМ на Лада Приора 16 клапанов

Ремень газораспределительного механизма синхронизирует взаимное вращение коленчатого вала и распредвалов. Без обеспечения этого процесса невозможна работа двигателя в принципе. Поэтому к процедуре и срокам замены ремня следует подходить ответственно.

Плановая и внеплановая замена ремня ГРМ

В процессе эксплуатации ремень ГРМ растягивается и теряет прочность. При достижении критического износа он может порваться или сместиться относительно правильного положения зубцов шестерен распредвалов. Из-за особенностей 16-клапанника Приоры, это чревато встречей клапанов с цилиндрами и последующим дорогостоящим ремонтом.

Согласно инструкции по сервисному обслуживанию замена ремня производится при пробеге 45000 км. Однако при проведении плановых ТО необходимо осматривать ремень ГРМ для диагностики преждевременного износа. Причины, по которым производится внеплановая замена:

трещины, расслоение резины или появление волн на внешней поверхности ремня;

повреждение зубцов, складки и трещины на внутренней поверхности;

повреждения торцевой поверхности – разлохмачивание, расслоение;

следы технических жидкостей на любой поверхности ремня;

ослабление или чрезмерное натяжение ремня (длительная работа излишне натянутого ремня приводит к микро разрывам структуры).

Процедура замены ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе

Для правильного выполнения работ применяется следующий инструмент:

торцевики на 10, 15, 17;

ключи накидные и рожковые на 10, 17;

плоская отвертка;

спецключ для натяжения ролика ГРМ;

плоскогубцы для демонтажа стопорных колец (вместо спецключа).

Снятие старого ремня

Снимаем пластиковый защитный щиток. Открываем смотровое отверстие картера сцепления и выставляем метку маховика. Все метки, включая шестерни распредвалов, устанавливаются в верхнее положение. Для этого крутим коленчатый вал головкой на 17.

Есть и другой способ провернуть коленвал. Приподнять домкратом одно их ведущих колес и включить первую передачу. Проворачиваем колесо до правильной установки меток.

Затем помощник фиксирует маховик, заблокировав плоской отверткой его зубья. Откручиваем болт шкива генератора, снимаем его вместе с приводным ремнем. Головкой на 15 отдаем болт крепления натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня ГРМ. Снимаем ремень с зубчатых шкивов.

Во время всей операции следим за тем, чтобы не сбились метки.

Замена натяжного и приводного роликов

Согласно сервисной инструкции, одновременно с ремнем ГРМ меняются ролики. При установке на резьбу наносится фиксирующий состав. Опорный ролик закручивается до фиксации резьбы, натяжной лишь наживляется.

Установка нового ремня

Проверяем правильность установки всех меток. Затем надеваем ремень в строгой последовательности. Сначала накидываем его на коленчатый вал снизу вверх. Удерживая натяжение обеими руками, заводим ремень на шкив водяной помпы. После чего одновременно укладываем на ролики натяжения. Растянув ремень вверх и в стороны, аккуратно надеваем на шестерни распределительных валов.

Во время установки ремня напарник контролирует положение меток. В случае смещения хотя бы одной – ремень снимается, и процедура установки повторяется.

Натяжение ремня ГРМ

Специальным ключом или щипцами для снятия стопорных колец проворачиваем натяжной ролик, усиливая натяжение ремня. Для этого в ролике предусмотрены специальные пазы. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике (выточка на обойме и выступ на втулке).

Окончательно затягиваем болт натяжного ролика. После чего, для проверки правильности установки меток, необходимо вручную минимум два раза провернуть коленчатый вал. Процедуру установки следует повторять до полного совмещения меток.

Если метки не совпадут хотя бы на один зуб шестерни – деформация клапанов обеспечена. Поэтому при проверке следует быть особенно внимательным. Также необходимо еще раз убедиться в совмещении меток на натяжном ролике.

После совмещения всех меток проверяем натяжение ремня ГРМ. Динамометром прикладываем усилие 100 Н, замеряем прогиб микрометром. Величина прогиба должна быть в пределах 5,2-5,6 мм.

Осматриваем ремень и шестерни на предмет отсутствия грязи и крепежных элементов. Очищаем щеткой все поверхности в районе ремня перед тем, как закроем крышку. Не забываем установить заглушку в смотровое окно картера сцепления.

Аккуратно устанавливаем шкив приводного ремня генератора. Натягиваем его ремень, стараясь не зацепить привод ГРМ. Закручиваем крышку, заводим двигатель.

Все работы по замене ремня ГРМ можно произвести самостоятельно. Однако если вы сомневаетесь в своей квалификации – обращайтесь в сервис.

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Источник: https://turboracing.ru/remont-dvigatelya/zamena-remnya-gtm-priora-16-klapanov/

Замена ремня ГРМ на автомобилях LADA с двигателем 16 клапанов



09 сентябрь 2015 LadaOnline 151 300

В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями. Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY. Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену.

Через сколько нужно менять ремень ГРМ

Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.

На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.

На Lada Vesta и XRAY проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 15 000 км пробега, а замену каждые 180 000 км.

Снятие ремня ГРМ

Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

Порядок действий:

Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув 5 винтов. Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув 2 винта. Снять ремень генератора. Схема привода распределительного вала.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ. проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:

Снять шкив, отвернув болт. Снять опорную шайбу.

Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика. Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

Установка ремня ГРМ

Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

Как натянуть ремень ГРМ

Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика. Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки. Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки. Затягиваем ключом болт крепления ролика.

После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

Процесс замены ремня ГРМ также показан на видео:

Замена ремня ГРМ без специального инструмента

Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

Порядок действий:

Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом. Снимаем половину старого ремня ГРМ. Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ. Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его. Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

рекомендации АвтоВАЗа по проверке работоспособности натяжителей ГРМ.

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Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/626-zamena-remnya-grm-lada-priora-granta-kalina-2-16-klapanov.html

Сроки замены ремня ГРМ на Приоре часто непредсказуемы и не всегда зависят от пробега!

ГРМ на Приоре представляет собой механическое соединение, которое управляет газораспределением в двигателе внутреннего сгорания.

Он состоит из распределительных валов, механических приводов к ним, передаточных элементов, вроде штанг, толкателей, коромысел, клапанов, которые закрывают и открывают отверстия у камер сгорания, регулировочных элементов, систем поворота клапанов, ремня и др.

Привод распределительного вала дает его вращение с угловой скоростью, которая определяется как половина от угловой скорости самого коленвала. Прежде чем решить, когда менять ремень ГРМ на Приоре, стоит ознакомиться с тем, как этот механизм работает и каковы особенности его эксплуатации.

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Особенности автомобиля Приора

Мотор новой Лады

Двигатель на Приоре относится к классу так называемых DOHC двигателей (Double overhead camshaft), которые имеют два вала, каждый для своего ряда клапанов (два — для выпускных, два — для впускных). Привод клапанов осуществляется толкателями, что дает преимущество по отдаче мощности.

Ремень ГРМ на машине Приора представляет собой резиново-механическое изделие с зубцами по внутреннему краю. На его ободе указывается тип двигателя, для которого деталь подходит, а также маркировка, указывающая количество зубцов (137) и ширину (22 миллиметра). При покупке ремня ГРМ стоит проверить его на качество путем надавливания на незубчатую поверхность. К очевидным дефектам изделия относится появление продольных или поперечных трещин, расслаивание, излишняя шероховатость на зубцах.

Ремень ГРМ проходит через натяжной ролик, зубчатый шкив на коленном валу, шкив насоса для охлаждающей жидкости, шкив (зубчатый) для распредвала выпускных клапанов, шкив для распредвала впускных клапанов, направляющий ролик. Также система имеет метки на шкиве коленвала, масляного насоса, крышке ремня (задней), на обоих распредвалах.

В заводской комплектации на машину ставится ремень ГРМ Gates Kit с пластмассовыми роликами, которые не отличаются хорошим качеством, поэтому опытные «приороводы» предпочитают менять эту деталь еще до того, как закончится рекомендуемый срок.

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Какой пробег должна иметь машина для замены ремня?

Замена моторного ремня

Менять ремень полагается необходимым, по мнению самого «АвтоВАЗа», когда Приора имеет пробег около 200 000 километров, однако считается, что при коротких заездах по городу этот элемент снашивается быстрее, поэтому согласно опросам, некоторые его меняют уже на 40 000 километрах, другие же только на 60-тысячном пробеге. Проводить осмотр этой детали нужно каждый 50 тысяч километров. Первыми признаками того, что ремень газораспределительного механизма нужно заменить, являются следующие:

посторонние шумы при работе двигателя;

трудности при запуске автомобиля Приора;

двигатель имеет очень сильную вибрацию (до дрожи по всему корпусу);

выхлопные газы чернее, чем обычно.

Небольшой пробег машины не всегда может гарантировать, что уже не сложилась ситуация, когда нужно менять ремень. Очень часто ременной привод досрочно изнашивается из-за того, что на него через сальники проникает масло, щели в кожухе дают возможность для проникновения грязи. Эти компоненты быстро разрушают резину ремня, т. к.

она отслаивается от корда, а пыль в смеси с маслом дает разрушительный абразивный эффект. Здесь нужно устранить причины по протечке масла и визуально осмотреть саму деталь.

Считается, что небольшие загрязнения можно удалить обтирочной бумагой или ветошью (если нет разрывов), и пройдет еще много времени до момента, когда менять ремень будет действительно нужно.

Замена ремня должна производиться своевременно, не дожидаясь его обрыва, т. к. последний весьма чреват в плане расходов на ремонт двигателя (от 10-12 тысяч рублей). Это обуславливается тем, что в моторах Приоры поршни не обладают выемками под клапаны, как это было на ВАЗ 2110, поэтому, если произошел обрыв ремня ГРМ, с большой вероятностью будет «встреча» поршней с клапанами, при этом последние изгибаются.

На высоких скоростях проблемы с прочностью ремня на Приоре могут дать обрыв самих поршней и даже погнутость шатунов. Хорошо, если обойдется без ДТП.

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Визуальная проверка и порядок работ

Как проверить ремень на разрыв, если машина «застучала» во время поездки? Для этого некоторым автолюбителям достаточно отогнуть крышку ГРМ и оценить состояние детали визуально.

И это самый простой способ для серии Приора, в то время как некоторые иномарки уже снабжены извещателями о такой поломке, находящимися прямо в салоне авто.

Интересно отметить, что разрыву ремня на российских дорогах подвержены как отечественные, так и зарубежные машины, часто вне зависимости от того, какой у них пробег.

Как установить новый ремень ГРМ на отечественный автомобиль Приора? Для этого в первую очередь потребуется:

Снять винты крепления от передней верхней крышки с помощью шестигранника на «5»; Убрать грязезащитный щиток от моторного отсека; С помощью головки на «17» провернуть по часовой стрелке коленчатый вал (за болт от шкива привода, ведущего к генератору). Осмотреть ремень ГРМ на наличие повреждений или загрязнений; Отвернуть пару винтов, которыми крепится нижняя крышка от привода ГРМ с помощью шестигранника на «5»;

Новая запчасть

Снять крышку, а также ремень привода генератора; Как избежать нарушения порядка газораспределения? Для этого нужно поставить и коленчатый, и газораспределительный валы в положение верхней мертвой точки для такта сжатия первого цилиндра (проворачивается коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до того момента, пока не совместятся метки на шкивах с метками на задней крышке от привода ГРМ); Чтобы проконтролировать, какое положение у коленчатого вала, нужно вынуть резиновую заглушку, находящуюся в верхней части у картера сцепления (при этом датчики температуры охлаждающей жидкости, колодка проводов от датчиков, шланг системы охлаждения должны быть отсоединены). После этого стоит посмотреть на то, как расположена риска на маховике «один». Ее нужно разместить так, чтобы она была напротив второй прорези на верхней крышке от картера сцепления на Приоре. Какое действие должно быть предпринято далее, чтобы опять же не сбить фазы газораспределения, когда откручивается болт от крепления на шкиве у привода генератора? В этом случае потребуется помощник, который зафиксирует маховик путем размещения через отверстие картера сцепления в зубья маховика отвертки шлицевого типа большого диаметра. Далее нужно снять шкиф привода генератора, предварительно ослабив болт крепления и его опорную шайбу. С помощью накидного ключа или головки на «15» требуется ослабить болт крепления от натяжного ролика самого ремня (ролик поворачивается — натяжение ослабевает).

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Как правильно вынуть детали, когда проводится замена ремня ГРМ?

Необходимый инструмент для замены

Как правильно освободить двигатель от ремня ГРМ? Сначала ремень требуется снять со шкивов валов от опорного и натяжного ролика. Потом нужно убрать его со шкивов от насоса для охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынуть ремень непосредственно из моторного отсека.

Какой фактор при этом нужно учитывать? Следом за снятием ремня ГРМ нельзя поворачивать распределительный и коленчатые валы на большие градусы, т. к. при этом может получиться столкновение клапанов и поршней, как при движении машины Приора на трассе. Т. е.

за мгновение произойдет капитальная поломка машины.

Когда меняется ремень ГРМ Gates, который не всегда выдерживает большой пробег, на более качественный, то одновременно меняются и опорный и натяжной ролики, т. к. у других производителей, например, у PowerGrip, в комплект входят не пластиковые, а железные элементы.

Чтобы заменить ролики, нужно накидным ключом на «15» отвернуть болт, крепящий натяжной ролик и болт, который крепит опорный ролик. При этом опорный — снимается вместе с упорной шайбой, на которой выполнены кернения.

Перед тем как поставить новый опорный и натяжной ролики, требуется нанести на резьбу их крепления герметик и не затягивать сильно болт от натяжного элемента.

Какой дальше нужно предпринять шаг? При установке ремня для ГРМ на Приору лучше сразу убедиться, что установочные метки на коленчатом и распределительном валах совмещены.

Если снят шкив привода от генератора, то контроль удобно осуществлять по метке «один» на шкиве от коленчатого вала, которая должна совпадать с меткой «два» на крышке у масляного насоса. Если все в порядке, то надеваем ремень на шкив коленвала.

Далее нужно натянуть обе части ремня, завести переднюю ветвь за ролик (опорный), а заднюю — надеть на шкив насоса от охлаждающей жидкости и завести на натяжной ролик.

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Регулируем натяжение, чтобы обеспечить максимальный пробег

Нормальная затяжка ремня

Как лучше отрегулировать натяжение ремня ГРМ? Для этого берутся щипцы для снятия стопорных колец, вставляются концами в пазы от наружной обоймы ролика (натяжного).

Ремень натягивается, при этом щипцами нужно проворачивать натяжной ролик против часовой стрелки так, чтобы совместить вырез наружной обоймы с выступом втулки (прямоугольным). Болт крепления ролика затягивается ключом.

Стоит отметить, что запасной комплект ГРМ не включает в себя ничего, кроме ремня и роликов, поэтому все ключи и накидные элементы нужно покупать отдельно.

Как завершить монтаж этого элемента? После установки шкива от привода генератора, нужно произвести вращение коленвала за болт от крепления на 2 оборота (по часовой стрелке) и проверить совмещение всех меток.

Если наблюдается нестыковка, то все операции нужно провести заново, т. к. каким ремень ГРМ сам по себе не был бы качественным, он не сможет выполнять свои функции при плохой установке.

После всех операций и обратной сборки деталей нужно запустить машину и дать поработать ей около четверти часа.

Далее нужно повторно проверить натяжение ремня: при приложении усилия в 100Н к середине длинной его части, «провисание» должно быть в пределах от 5,5 до 6 миллиметров.

Если вы не уверены в своем опыте по проведению таких работ, лучше обратитесь в автосервис, специализирующийся именно на Приоре, чтобы потом не платить за ремонт всего двигателя. Но базовые знания о том, как натянуть ремень, стоит иметь, т. к.

часто эта деталь выходит из строя на трассе, вдали от станций технического обслуживания, даже если атомобиль имеет маленький пробег.

Источник: http://1ladapriora.ru/remont/menyat-remen-grm.html

Как заменить ремень ГРМ на Приоре своими руками

Силовой агрегат Лады Приоры 16 клапанов, достаточно проблематичный узел в том отношении, что разрыв ремня ГРМ влечет за собой дорогостоящий ремонт. В случае разрыва, могут столкнуться поршни и клапана.

И как последствия, не только повреждение клапанов, но и разрушение поршневой системы. Согласно предписанию замена ремня ГРМ Приора должна проводиться через 70 тыс. километров пробега. Но проверять его состояние, а возможно и менять на двигателе 16 кл.

необходимо через 20 тыс. километров не дожидаясь, чтобы он порвался.

Внеплановая замена на Ладе Приора, с двигателем 16 кл., может понадобиться, в случае если на ремне обнаружена смазка. Или же обнаружены механические повреждения, которые могут привести к обрыву. Через сколько менять дело индивидуальное, но отнестись к этому нужно со всей ответственностью так как последствия обрыва могут обойтись вам очень дорого.

Что такое ремень ГРМ

Данный элемент предназначен для обеспечения синхронизации вращения коленчатого распределительного вала силового агрегата. Синхронная и правильная работа валов очень важна, поскольку от нее зависит — впуск горючей смеси и выход отработанных газов через клапана. Ремень ГРМ на Приоре сделан из высокопрочной резины со специальными насечками на внутренней стороне.

Какой ремень лучше выбрать для Приоры с 16 клапанами

Комплект для замены в случае обрыва

Сейчас в продаже можно приобрести не только лишь отдельно ремень, но и целый комплект ГРМ для замены. Ассортимент для Лады большой, какой лучше выбрать, оригинал или аналог, и что поставить, дело ваше. Но лучше всего себя зарекомендовали, для двигателей с любым количеством клапанов, комплекты или отдельно ремни-оригинал от фирмы Gates. Комплект-оригинал для замены стоит дороже, но ресурс его намного выше аналога и возможность обрыва намного ниже.

Как осуществить замену своими руками

Процесс замены несложен, и вы, изучив предлагаемую нами инструкцию, сможете справиться с установкой своими руками, когда вам понадобится.

Необходимые инструменты

ключ на 15 и 17;

специальный ключ для регулирования натяжного ролика;

линейка;

отвертка;

ветошь.

Этапы работы

В первую очередь необходимо снять пластмассовые кожухи, закрывающие ремень ГРМ. Для этого нужно открутить пять верхних винтов и два нижних. Перед тем как менять снимаем кожухи Далее, лучше выставить 1-ый цилиндр Лады Приоры с двигателем 16 клапанов в верхнее положение. Делается это путем совмещения отметки на шкивах распределительных валов с прорезями на кожухе. Выставляем первый цилиндр на двигателе 16 кл Проводим проверку совмещения отметки на шкиве коленчатого вала с меткой на маслонасосе. Отметка на шкиве расположена на зубе вблизи шпонки (небольшая точка). Она хорошо видна сверху. Проверяем метку Далее необходимо открутить ролик натяжки. Откручиваем ролик При помощи отвертки снимаем ремень. Пользуясь, случаем обязательно нужно проверить зубчатые венцы шкивов. В случае необходимости можно сразу произвести их замену. Также проводим проверку подшипников и роликов. Проводим проверку меток. Когда они сместились, выставляем их заново. Аккуратно чтобы не сбить метки надеваем новый. Роликом натягиваем ремень. После замены проводим натяжку специальным ключом Проверяем метки. Собираем комплект ГРМ в обратной последовательности.

Проверка натяжения

Специальным ключом проводим натяжку. Повернув коленчатый вал в направлении вращения на пару оборотов, проверяем метки. Натяжка ремня ГРМ на двигателе 16 кл. Лада Приора проверяется посредине между шкивами распредвалов. Он должен прогибаться примерно на 5,5 мм, при нагрузке 10 кг. Для этого можно использовать гирю соответствующего веса. В случае перетяжки, будет слышаться характерный визг, что в свою очередь снизит его ресурс и ресурс подшипников. Все работы проводите только тогда, когда двигатель полностью остыл.

Все делается очень просто и выполненная самостоятельно, эта работа, позволит вам сэкономить не одну тысячу рублей. Это очень важно потому что зачастую сама работа иногда стоит дороже устанавливаемых узлов. Кроме того, вы сможете самостоятельной выбрать тот комплект, какой вы сочтете лучшим и заменить когда вам понадобиться.

Это очень важно в случае обрыва и для продления ресурса. Если при осмотре вы обнаружили, что ремень находится в исправном состоянии, то менять его не стоит.

Также через сколько менять комплект на двигателе с 16 кл. во многом зависит от качества ремня. Покупайте только оригинал в торговых точках с хорошей репутацией.

Фотогалерея

Фото 1. Установленный новый комплект Фото 2. Натяжной ролик 16-ти клапанной Лады Фото 3. Снятие ГРМ на моторе 16 кл. В этом месте возможен обрыв. Менять нужно в обратном порядке

«Правильная установка комплекта ГРМ на Приоре»

В этом видео показано как правильно и через какое время нужно заменить ремень ГРМ на автомобиле Лада Приора с двигателем 16 кл. И как это делается своими руками. Так же мастер показывает какой комплект лучше подходит для авто этой марки. Этот материал безусловно поможет вам справиться самостоятельно когда произойдет внезапный обрыв или во время запланированного сервиса этого узла. Что поможет значительно продлить его ресурс. А это значит, что менять его нужно будет гораздо реже.

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Источник: https://avtozam.com/vaz/lada-priora/zamena-remnya-grm/

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов своими руками

Согласно регламента ТО на Ладе Приоре замена ремня ГРМ предусматривается при пробеге каждые 200 000 км, а проверку состояния ремня и его натяжку необходимо делать каждые 105 000 км. Но, по отзывам автовладельцев, такой пробег возможен только на ремне установленном с завода.

После первой замены ремня и роликов ГРМ ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов, необходимо сократить данный регламент в 3 раза. Рекомендуется менять ГРМ и ролики при пробеге 50 000 км — 60 000 км, а производить осмотр ремня каждые 25 000 км — 30 000 км.

При выявлении хоть малейших трещин на ремне или гула в подшипниках роликов, необходимо обязательно произвести срочную замену роликов и зубчатого ремня, так как при обрыве ремня ГРМ, на двигателе 1.6 16 клапанов, загнет клапана и необходимо будет делать ремонт двигателя.

Комплект ГРМ (ремень + ролики)

ПроизводительАртикулЦена, руб. CONTITECH CT1137K1 2976 INA 530053610 3044 GATES K015631XS 3478 BOSCH 1987948286 3567

Необходимые инструменты при замене ремня ГРМ на Priora 1.6 16 кл

Колесный ключ;

Домкрат или подъемник;

Вороток с удлинителями и головками на 10 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм ;

; Шестигранник на 5 мм ;

; Корректор канцелярский;

Съемник стопорных колец загнутый (для натяжки ролика ГРМ).

Как заменить ремень ГРМ на Приора (ВАЗ 217030)

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя; Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ; Снимаем переднее правое колесо; Выставляем двигатель по меткам; Снимаем шкив коленвала; Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ; Делаем свои метки на ремне и звёздах; Снимаем ремень и ролики; Переносим метки со старого ремня на новый; Устанавливаем новый комплект ГРМ; Устанавливаем на место всё разобранное ранее.

Далее в фотоотчете показана более детальная инструкция о замене ремня и роликов механизма газораспределения автомобиля Лада Приора (ВАЗ 217030) 1.6 16 клапанов своими руками.

1

Приступаем к замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ «Приора». Первым делом будем снимать декоративную крышку двигателя.

2

Но для для начала отсоединяем вакуумный датчик от крышки. Поднимаем датчик вверх и выводим его из пазов на крышке двигателя.

3

И снимаем декоративную крышку двигателя, потянув её вверх, вытаскивая резиновые уплотнители с направляющих на двигателе.

4

Теперь приступим к разбору механизма ГРМ. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, откручивая пять крепежных болтов шестигранником на 5 мм.

5

Снимаем верхний кожух и спускаемся вниз, к колесу, разбирать доступ к ГРМ снизу двигателя.

6

Поддомкрачиваем автомобиль или приподнимаем его на подъемнике. Откручиваем и снимаем переднее правое колесо.

7

Так как за колесом нет никакой защитки, мы можем сразу приступить к установке меток ГРМ на двигателе. Для этого проворачиваем двигатель за центральный болт коленвала. Удобно использовать трещотку с несколькими удлинителями и головку на 17 мм.

8

Метка ВМТ на защитном кожухе ГРМ, должна смотреть на промежуток, между первым и вторым зубом, после промежутка без зубьев, на шкиву коленвала.

9

А метки на звездах распредвалов должны быть напротив меток на заднем защитном кожухе ремня ГРМ.

10

Когда двигатель выставлен по меткам, можем смело откручивать шкив коленвала. Самый простой способ открутить шкив, это использовать пневмогайковерт. Если гайковерта нет, то необходимо просить о помощи напарника. Напарник должен сесть в авто, нажать на педаль тормоза, включив пятую передачу. Таким образом двигатель застопориться и можно откручивать шкив.

11

Сняли шкив и снимаем установленную за ним дистанционную шайбу.

12

Теперь можно еще раз проверить метки ГРМ. Метка на коленвале — это соответствие шпонки шкива коленвала напротив отливки на двигателе.

13

Для более удобной установки нового ремня ГРМ, рекомендуем, корректором установить свои метки на звездах и ремне.

14

Нарисовав метки, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха механизма ГРМ, используя шестигранник на 5 мм. И снимаем защитный кожух.

15

После снятия нижнего кожуха приступаем к разбору газораспределительного механизма. Ключом на 15 мм откручиваем болты крепления роликов ГРМ. Снимаем ролики и ремень. Осматриваем состояние водяного насоса.

16

Сравниваем новый комплект ГРМ со снятыми роликами и ремнем.

17

Слаживаем ремни один к одному и переносим свои метки со старого ремня на новый. Зубцы ремня желательно пересчитывать и пройтись по кругу, чтобы быть уверенным что ремень правильный.

18

Устанавливаем на двигатель новые ролики и устанавливаем ремень по своим меткам.

19

Натягивать ремень необходимо натяжным роликом. На нём указана стрелка, в какую сторону поворачивать ролик. Правильная натяжка ремня будет в момент, когда прорезь на ролике и натяжной планке ролика встанут напротив друг друга.

20

После правильной натяжки ремня, необходимо несколько раз провернуть двигатель, и снова проверить правильность меток ГРМ и натяжки ремня. Если всё в порядке, то можно приступать к обратной сборке двигателя.

21

Так как мы шкив коленвала снимали вместе с ремнем генератора, не ослабляя натяжку ремня, нам необходимо сместить генератор к двигателю. Это необходимо, чтобы была возможность легко надеть ремень генератора. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку верхнего болта генератора, а ключом на 10 мм выкручиваем натяжной болт генератора.

22

Прикручиваем на место шкив коленвала и надеваем ремень генератора. Прикручиваем на место колесо.

23

Устанавливаем на место защитные кожухи ремня ГРМ.

24

Устанавливаем на своё место верхнюю декоративную крышку двигателя и заканчиваем работу.

Источник: https://etlib.ru/report/1812-zamena-grm-priora-16-klapanov

Замена ремня ГРМ Lada Priora: что нужно знать

Ремень ГРМ является важным элементом в устройстве привода газораспределительного механизма. Хотя производитель рекомендует проверять ремень каждые 50 тыс. км и выполнять замену ремня ГРМ на 100 тыс. км., на деле эти сроки желательно сократить вдвое.

Причина — при обрыве или срезании зубьев клапана ударяются об поршни. В результате приходится выполнять дорогостоящий ремонт двигателя. В этой статье мы рассмотрим, как проверить ремень ГРМ Приора, через сколько меняют ГРМ на данном автомобиле, а также как выполняется замена ремня газораспределительного механизма на Lada Priora.

Лада Приора: ремень ГРМ, его проверка и подтяжка

Итак, выше уже было сказано, что если рвется ремень ГРМ на Приоре, это приводит к тому, что гнет клапана. Вполне очевидно, что состояние ремня лучше проверять часто (каждые 40 тыс. км. пробега). Еще добавим, если рассматривать, когда меняется ремень ГРМ, заменять данный элемент с учетом особенностей его конструкции и работы следует каждые 60 тыс. км.

Опытные же специалисты и вовсе рекомендуют проверять ремень каждые 25 тыс. км., а менять ремни лучше каждые 50 тыс. км. пробега или через 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). И это касается не только Приоры, но и других авто с ременным приводом ГРМ.

Идем далее. Проверять состояние ремня, а также его натяжение нужно на холодном моторе. Допускается нагрев не выше 35 градусов Цельсия.

Если автомобиль укомплектован кондиционером, тогда нужно снять ремень привода агрегатов и натяжной ролик;

Затем следует установить опору двигателя, немного затянув винты крепления самой опоры. Далее следует ключом открутить 5 винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Теперь крышку можно снять. Чтобы осмотреть ремень ГРМ, коленвал следует проворачивать по часовой стрелке. Чтобы это сделать, нужно включить 5 передачу и подталкивать машину вперед. Еще авто можно приподнять, вывесив переднее колесо и вращая его по часовой стрелке.

Поверхность ремня, особенно его зубчатой части, не должна быть с трещинами, зубья должны быть целыми, без заломов и других дефектов, резина должна быть цельной, без расслоений до корда и т.д. Также на ремне не должно быть следов трения или перегрева.

Внимательно следует осмотреть и торцевые части, не допускается расслоения и повреждений. Также ремень не должен сильно расходиться по меткам. Если это так, тогда ремень ГРМ сильно растянут.

Еще на ремне ГРМ не должно быть следов моторного масла. Даже если ремень визуально в хорошем состоянии, важно понимать, что масло разъедает резину. По этой причине замасленный ремень следует поменять.

Так или иначе, но обнаружение дефектов потребует замены ремня ГРМ. При этом если видно масло на ремне (нужно точно понять, что это именно масло, а не тосол), сначала нужно определить, откуда оно попадает, устранить причину, а уже затем ставить новый ремень механизма газораспределения.

Также необходимо проверять и натяжение ремня. Чтобы это сделать, нужно учесть, что на автомобиле Приора метки ГРМ нанесены на шкивы распредвалов. Для проверки следует провернуть коленвал по часовой стрелке до того, пока метки на зубчатых шкивах распредвалов не совместятся с вырезами на задней крышке привода газораспределительного механизма. В том случае, если шкивы случайно были провернуты дальше, чем нужно, потребуется провернуть коленчатый вал на 2 оборота.

Если ремень ГРМ нормально натянут, выступ прямоугольной формы внутренней втулки натяжного ролика совпадает с вырезом его наружной обоймы. Если сам ремень в порядке, при этом указанные метки немного не совпадают (больше чем на ½ от общей ширины выступа), тогда нужно регулировать натяжение ремня ГРМ. Чтобы решить эту задачу, необходимо обнаружить натяжной ролик ГРМ Приора.

Сначала ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика. В случае, когда ремень прослаблен, нужно добиться точного совмещения выреза наружной обоймы ролика с выступом прямоугольной формы внутренней втулки ролика. Затем ключом на 15 следует затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки составляет от 20 до 25 «ньютонов».

Фактически, чтобы натянуть ремень, натяжной ролик следует провернуть против часовой стрелки. Если же ремень нужно ослабить, тогда ролик поворачивают по часовой стрелке.

Чтобы это сделать, в пазы наружной обоймы ролика вставляется специальный ключ (напоминает два стержня, прикрепленных к основанию). Далее ремень можно натянуть до того момента, пока вырез наружной обоймы не совпадет с прямоугольным выступом внутренней втулки. Завершением будет затяжка болта крепления ролика (момент затяжки 34–41 Н·м.).

Обратите внимание, если ремень ГРМ перетянут, это сокращает его срок службы, а также ресурс помпы, натяжного ролика и направляющего ролика. Если же ремень ГРМ недостаточно сильно натянут, это также снижает его ресурс, а также может стать причиной смещения фаз газораспределения.

Как минимум, двигатель будет работать нестабильно, а если ремень ГРМ перескочит, погнет клапана. Если после регулировки натяжения метки не совпадают, процедуру нужно повторить. В случае, когда отрегулировать натяжение не удается, следует заменить ремень ГРМ.

Как выполняется замена ГРМ Приора

Итак, подобрав подходящий ремень ГРМ на Приору (независимо от производителя, важно подбирать ремень ГРМ Приора 16 клапанов), можно приступать к процедуре замены. Ремень по ширине должен быть 22 мм, количество зубьев составляет 137.

После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ. Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Чтобы провернуть коленвал, по часовой стрелке ключом на 17 прокручивается болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока не произойдет совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода.

Также чтобы проверить положение коленвала, нужно вытащить заглушку из резины (стоит сверху картера сцепления). Риска на маховике должна быть напротив прорези верхней крышки картера сцепления.

Затем нужно фиксировать коленвал. Для этого в момент откручивания болта крепления шкива привода навесных агрегатов следует пригласить помощника, который включит 5 передачу и нажмет на тормоз.

Теперь шкив можно снять, параллельно демонтируется шайба. Чтобы было удобнее собирать все обратно, перед снятием ремня шкивы распределительных валов можно зафиксировать по отношению друг к другу. Для этого подойдут заранее подготовленные колышки из дерева.

Деревянные клинья можно слегка забить между зубьев шкивов. Затем ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик повернется, натяжение ремня будет небольшим, что позволит снять его с распредвалов. Теперь ремень можно снять со шкивов помпы и коленвала.

Важно следить за тем, чтобы после снятия ремня коленчатый вал и распредвалы больше не крутились, так как можно случайно столкнуть поршни и клапана!

Что касается замены ГРМ, сначала меняется натяжной ролик, затем опорный. Ролики снимаются вместе с болтом и упорными шайбами. Параллельно нужно проверить состояние помпы. Важно, чтобы не было подтеков тосола, вал помпы должен легко крутиться, не должно быть люфтов и т.д. Если помпа не в порядке, ее также нужно заменить.

Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком. Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете о лучших производителях ремней ГРМ и комплектов ГРМ для автомобилей, а также на какие продукты рекомендуется обратить внимание при выборе ремня механизма газораспределения.

Далее можно переходить к монтажу ремня ГРМ. Перед его установкой важно проверить, чтобы совпали установочные метки распредвалов с метками на задней крышке привода. Если шкив привода агрегатов снят, в этом случае легко определить положение коленвала (метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на крышке масляного насоса должны совпасть).

Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше.

Завершающим этапом становится установка шкив привода навесных агрегатов. После этого следует провернуть коленвал за болт крепления шкива на 2 оборота по часовой стрелке. Далее следует проверить, чтобы метки коленвала и распредвалов точно совпали, а также сам ремень был натянут должным образом.

Если заметны отклонения, весь процесс регулировки и/или установки следует повторить. В случае, когда метки совпали, можно полностью затянуть болт крепления натяжного ролика (момент от 34 до 41 Н·м), а также болт крепления шкива привода навесных агрегатов (момент затяжки болта 105 или 110 Н·м).

Подведем итоги

Как видно, на автомобиле Приора ГРМ нуждается в более частом обслуживании, так как привод ременной. По сравнению с цепным приводом, за состоянием ремня нужно следить, проверять его натяжение, а также знать, когда меняют ремень ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода механизма газораспределения, а также с каким приводом ГРМ лучше выбрать автомобиль. Что касается подбора, ремень ГРМ Приора 16 клапанов может быть как оригинальным (заводским), так и продуктом сторонних производителей. При этом можно как подобрать аналоги высокого качества, так и менее надежные заменители. Важно уделять особое внимание при выборе ремня ГРМ, так как его обрыв может привести к серьезным поломкам.

Напоследок отметим, что лучше сразу подобрать полный комплект (ремень и ролики) ГРМ на Приору 16 клапанов известного производителя, а также приобретать такой комплект у официальных поставщиков (чтобы исключить вероятность подделки). Также, если есть такая необходимость, ремень ГРМ на Lada Priora вполне можно заменить своими руками, следуя приведенным выше инструкциям.

Источник: http://krutimotor.ru/zamena-remnya-grm-priora-svoimi-rukami/

Замена ремня ГРМ Приоры/Калины

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для синхронизации коленчатого и распределительного валов двигателя. Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт двигателя, его следует вовремя менять на новый.

Если происходит обрыв ремня ГРМ

Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 2170, 2171 или 2172 (на любом двигателе) может привести к загибанию клапанов. В результате потребуется выполнить дорогостоящий ремонт двигателя. Есть мнение, что на 8 клапанных моторах клапана не гнет, однако, это заблуждение.

Когда менять ремень ГРМ

Согласно регламенту ТО проверка ремня ГРМ должна проводиться через 105тыс. км, а его замена ремня — через 200тыс. км пробега. Однако, завод изготовитель рекомендует выполнять проверку ремня не реже чем каждые 45тыс. км пробега.

Как проверить ремень ГРМ

Зубчатая поверхность ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. А обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. Торцевые поверхности ремня не должны иметь расслоений или разлохмачиваний.

Если Вы обнаружили на ремне ГРМ масло, тогда его тоже следует заменить, предварительно выяснив причину возникновения масла.

Для проверки ремня ГРМ следует сначала снять правый грязезащитный щиток моторного отсека. Затем снять верхнюю крышку привода ГРМ следует отвернуть 5 винтов, используя шестигранник «на 5». Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора (головкой «на 17»), осматриваем ремень на предмет повреждений.

Как поменять ГРМ

Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», головкой «на 15».

Порядок действий:

Отвернуть 2 винта крепления крышки. Снять переднюю нижнюю крышку привода ГРМ.

Снять ремень привода генератора. Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого следует провернуть коленвал по часовой стрелке за болт до момента совмещения меток ГРМ на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.

Для контроля положения коленчатого вала:

Снять резиновую заглушку в верхней части картера сцепления. И убедиться, что риска на маховике (№1 на схеме) расположена напротив прорези (№2) верхней крышки картера сцепления.

Чтобы не сбить фазы газораспределения при отворачивании болта, помощник должен зафиксировать маховик, вставив между зубьями маховика шлицевую отвертку большого размера (через отверстие в картере сцепления). Затем:

Отвернуть болт крепления шкива и снять его. Снять опорную шайбу. Ослабить болт крепления натяжного ролика ремня, используя головку «на 15». В результате чего натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снять ремень ГРМ со шкивов распредвалов. Снять ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленвала.

Замена роликов ГРМ

Вместе с ремнем ГРМ следует заменить натяжной и опорный ролики.

Чтобы снять натяжной ролик нужно отвернуть болт крепления. Чтобы снять опорный ролик, отвернуть болт накидным ключом «на 15». Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой. На шайбе выполнены кернения, которые препятствуют снятию шайбы с болта.

Перед установкой новых роликов ГРМ следует нанести на резьбу болтов резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем.

Замена ремня ГРМ, натяжного и опорного ролика

Интервалы замены ремня ГРМ на автомобилях Лада Приора из года в год всегда меняются производителем. Раньше были данные, что замена требуется уже на 120 тыс. км пробега. Сейчас же, даже на новой Lada Vesta в сервисной книжке указан интервал в 180 000 км пробега, после чего ремень подлежит замене.

Разумеется, смотреть нужно не только на пробег, но и на реальное состояние всех деталей ГРМ, таких как:

Ремень привода Водяной насос (помпа) Опорный ролик Натяжной ролик

Если при осмотре выяснилось, что одна из деталей требует замены, а остальные находятся в рабочем состоянии, не стоит менять все и сразу. Комплекты ГРМ на Приору сейчас стоят немалых денег, поэтому нецелесообразно производить замену заведомо исправных деталей.

Инструкция по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 16-кл

Первым делом необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов, о чем подробно расписано в этой статье. Далее необходимо отвернуть все болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ, используя для этого специальный ключ TORX t30.

Затем снимаем крышку, как верхнюю, так и нижнюю ее части:

Теперь весь механизм газораспределения становится доступным и можно проводить дальнейшие действия.

А вот дальше желательно найти помощника, для того, чтобы открутить болт крепления демпферного шкива коленчатого вала. Делается это следующим образом. Для начала поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля и снимаем колесо. Помощник садится за руль, включает пятую передачу и одновременно нажимает на педаль тормоза. В это время необходимо отворачивать болт крепления шкива, так как коленвал застопорен и прокручиваться не будет.

Окончательно отворачиваем болт и снимаем шкив с шайбой. После чего необходимо выставить механизм ГРМ Приоры по меткам. Для этого следует провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения всех меток. Сделать это можно следующим образом:

правая часть автомобиля вывешена

включаем пятую передачу

за тормозной диск вывешенного колеса руками проворачиваем коленчатый вал

Метка на шестерне зуба коленвала должна совпасть с отливом на корпусе масляного насоса:

Метки на шестернях распредвалов должны совпадать с аналогичными на корпусе внутренней крышки ГРМ. Наглядно все продемонстрировано ниже на фото:

Теперь, застопорив шестерни, откручиваем болты крепления натяжного и опорного ролика, снимаем их:

После этого можно извлекать старый ремень ГРМ Приоры, так как его больше ничего не держит.

Установка нового ремня ГРМ происходит в обратной последовательности. Для этого сначала накидываем его на шестерню коленчатого вала, затем все строго против часовой стрелки через опорный ролик, на правую, затем левую шестерню распредвала, на помпу и устанавливаем натяжной ролик. Метки ГРМ на распредвалах могут немного сместиться, поэтому при необходимости поправляем их при помощи ключа на 17 мм:

Ролик имеет механизм, который автоматически регулирует состояние натяжения ремня таким образом, что перетянутым он в принципе быть не может. А натягивается сам ролик следующим образом. При помощи специального ключа проворачиваем за наружную часть ролика до тех пор, пока выступ не совпадет с прорезью, что наглядно показано ниже на фото:

После того, как метки совмещены, окончательно заворачиваем болт крепления ролика при помощи динамометрического ключа моментом от 34 до 41 Н*м. После этого проворачиваем коленвал два оборота, чтобы убедиться, что метки ГРМ выставлены правильно. Если все совпадает, производим дальнейшие действия. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и заворачиваем моментом 110 Н*м болт его крепления.

Заводим мотор и проверяем, чтобы при работе ГРМ не было посторонних шумов. Ставим на место кожух и все те детали, которые были сняты перед началом ремонта. Для тех, кто хочет посмотреть на данную процедуру наглядно, мною был записан видео обзор данной темы.

отчет по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 1,6 16-клапанов

Данный обзор встроен с моего канала на .

Если остались вопросы в результате ознакомления с материалом, можете задавать ниже в комментариях.

Источник: http://priora-remont.ru/zamena-remnya-grm-natyazhnogo-i-opornogo-rolika/

Замена ремня Грм на Приоре

Ремень ГРМ предназначен для приведения в действие газораспределительного механизма двигателя, передавая к нему крутящий момент от шкива коленчатого вала. В отличие от 8-клапанных моторов, 16-клапанники оборудованы двумя распределительными валами, каждый из которых имеет собственную приводную шестерню.

С учетом изменения конструкции привода ГРМ, ремень имеет большую длину, и проходит не только через ролик натяжителя и шестерню водяного насоса, но и через дополнительный опорный ролик.

Неисправности ремня

Как и любого другого автомобиля с ременным приводом ГРМ, ремень Приоры может иметь следующие неисправности:

растрескивание;

расслаивание;

деформация;

обрыв.

Растрескивание и расслаивание рабочей поверхности ремня ГРМ является следствием:

длительной эксплуатации;

частых перепадов температур;

попадания на него масла или охлаждающей жидкости;

нарушения работы водяного насоса (помпы);

неисправностью натяжного или опорного роликов.

Эти же факторы, а также неправильная регулировка натяжения могут стать причиной деформации ремня и его обрыва.

Зачем менять ремень

Если вовремя не заметить неполадки, и не заменить ремень с роликами, обрыв не заставит себя долго ждать. Если это случится, спасти двигатель поможет только капитальный ремонт. В 90 % случаев обрыва ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе Приоры, клапана выходят из строя (гнутся), вследствие чего повреждается и головка блока цилиндров со всем клапанным механизмом. Кроме этого пострадать может и помпа.

Заметив малейшие повреждения ремня, его нужно срочно менять.

С завода 16 клапанные Приоры идут с усиленными ремнями ГРМ производства фирмы «Gates», которая гарантирует 100 тыс. км безопасного пробега. Однако учитывая наши условия эксплуатации, особенно в холодных регионах, а также возможные неполадки в работе водяного насоса, роликов, замену рекомендуется производить не реже, чем через 50 тыс. км пробега.

Менять ремень ГРМ на 16-клапанных двигателях Лада Приора необходимо в комплекте с натяжным и опорным роликом.

Стоимость

Сам ремень газораспределительного механизма на Приору в наших магазинах можно купить по цене от 1000 рублей в зависимости от производителя. Стоимость комплекта (ремень+2 ролика) варьируется от 2 до 3,5 тыс. руб. Работа по замене на станции техобслуживания будет стоить от 800 до 1200 рублей.

Если у вас нет желания тратиться на оплату работы на СТО, ремень и ролики можно поменять самостоятельно. Для этого не нужно никаких специальных навыков и инструментов. Но сначала давайте определимся с выбором запчастей. Ниже представлена таблица, в которой указаны производители и каталожные номера оригинальных и лучших аналогичных им комплектов ГРМ на шестнадцатиклапанный двигатель Лада Приора.

Модель Код Lada 211261006040 Bosch 1987949662 Conti CT1137 Contitech CT1137 Gates 5631XS Lynx 137FL22 Optibelt ZRK1593

Использовать запчасти сомнительного качества или неизвестных производителей нежелательно.

Замена ремня своими руками

Необходимые инструменты:

ключ-шестигранник на 5;

накидной ключ или головка с трещоткой на 15;

головка на 17 или ключ;

специальный ключ для вращения натяжного ролика;

шлицевая отвертка.

1.Располагаем автомобиль на ровной поверхности.

2.Поднимаем капот, отключаем массу, снимаем защитную крышку двигателя.

3.Шестигранником откручиваем 6 винтов, фиксирующих крышку ремня привода ГРМ.

4.Отключаем датчик коленвала, разъединив на нем разъем.

5.Проверяем, совпадают ли метки на шестернях распредвалов. Они должны совпадать с треугольными высечками на верхней части кожуха привода ГРМ.

6.Если они совпадают, проверяем метки на зубчатке маховика. Для этого в верхней части маховика (под термостатом) извлекаем резиновую заглушку. Под ней будет видно венец маховика с меткой, которая должна совпасть с треугольной высечкой слева.

7.Для большей убедительности в правильной регулировке газораспределительных фаз нужно проверить и положение метки на шкиве коленчатого вала.

8.Для этого ослабляем натяжитель ремня генератора. Фиксируем маховик в том положении, в каком он находится, вставив между его зубьев отвертку в отверстие, где располагалась резиновая заглушка.

9.Ключом (головкой или накидным) на 17 откручиваем болт, фиксирующий шкив генератора. Снимаем шкив и откладываем, а болт заворачиваем обратно.

10.Под шкивом находится шестерня коленвала, на которой есть метка, она должна совпасть с меткой на боковой крышке масляного насоса.

11.Если метки не совпадают, нужно выключить в автомобиле передачу, зафиксировав его стояночным тормозом, и ключом на 17, накинутым на болт шкива генератора, осторожно проворачивать коленвал до совпадения всех меток. Когда метки совпадут, значит, поршень 1-го цилиндра находится в верхней мертвой точке. Теперь можно снимать старый ремень.

12.Ключом на 15 откручиваем болт крепления натяжного ролика, а специальным натяжным ключом проворачиваем его против часовой стрелки. Если планируется и замена роликов, демонтируем его, а после и опорный ролик.

13.Снимаем старый ремень ГРМ.

14.Устанавливаем новые ролики.

15.Новый ремень надеваем на шкив коленвала, шестерню помпы и на шестерни распредвалов.

16.Надежно зафиксировав опорный ролик, натягиваем ремень с помощью ролика натяжителя, вращая его за часовой стрелкой. Если нет специального инструмента для измерения натяжения, проверьте его, взявшись пальцами за ремень посредине, и проверните его плоскость горизонтально. Нормально натянутый ремень усилиями пальцев можно провернуть не более чем на 90 градусов.

17.Вынимаем отвертку, которой фиксировался маховик.

18.Проворачиваем коленвал на 2 полных оборота, после чего сверяем положение меток на шестернях распредвалов и на маховике. Если они совпадают, производим монтаж в обратном порядке.

Итог работы

По завершению монтажа запустите двигатель, и прислушайтесь к его работе. При нормальном натяжении ремня никаких посторонних звуков быть не должно. Если ремень слишком натянут, возможен гул или свист натяжного ролика. В этом случае его нужно отпустить, провернув против часовой стрелки.

Источник: http://mylada.net/remont/zamena-remnya-grm-na-priore.html

Инструкция по замене ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора (16 клапанов)

Информация о том, как осуществляется замена ремня ГРМ «Приора» (16 клапанов), инструкция по выполнению работ интересует водителей данной модели автомобиля. Всем хороша «Лада Приора», но есть у нее одно слабое место: ремень привода газораспределительного механизма. Если оригинал ремня не будет нормально работать, то не произойдет синхронизации коленчатого и распределительного валов.

Когда выполняют замену ремня ГРМ на «Ладе Приоре»

Когда менять ремень? Чтобы контролировать этот процесс, владелец «Приоры» должен после пробега машины в 50-100 тысяч км проверять исправность ремня привода; а через 250 тысяч км ему предстоит замена ремня ГРМ — так лучше для машины и спокойнее для хозяина.

Как натянуть ремень? Есть профессиональные мастера, которые смогут поменять ремень, но свою любимицу можно отремонтировать и собственными руками. Однако бывает при этой поломке одна существенная засада: если случится обрыв, то происходит заклинивание клапанов, они могут лопнуть, а в этом случае требуется ремонтировать сам двигатель. Получится дорого и хлопотно.

Нужна замена ремня ГРМ в том случае, когда зубчатая часть покрылась трещинами, на ней образовались складки, заметно, что ткань слоями снимается с резины. При этом обратная сторона — в пятнах от многочисленных подгораний, а торцевая имеет вид потертый, с расслоенной тканью.

Чтобы провести тестирование ремня ГРМ, понадобится убрать грязезащитный щиток моторного отсека.

Но обязательно нужно убирать именно правый.

После этого удаляется верхняя крышка привода. Для того чтобы провести эту операцию без лишних усилий, требуется:

Торцевым 6-гранным ключом на 5 мм открутить 5 винтов. Коленчатый вал повернуть в правую сторону. Операцию эту нужно проводить, держась за болт фиксации шкива привода генератора. Изучить состояние ремня ГРМ.

Инструкция по замене ремня ГРМ

Раз предстоит замена ГРМ, значит, требуется приобрести новый экземпляр и подготовить нужные инструменты:

торцевой ключ 6-гранный на 5 мм;

комплект головок на 15 и 17.

Отворачиваются 2 винта для открытия крышки, требуется снятие передней нижней крышки. Далее снимается оригинал ремня ГРМ.

Все надо выполнять внимательно и очень аккуратно, иначе может произойти нарушение фаз газораспределителя. Требуется прокручивать за болт коленчатый вал в правую сторону, пока метки ремня на зубчатых шкивах распредвала вместе с задней крышкой привода не совместятся. Тогда распределительный и коленчатый валы ставят в верхней неподвижной точке такта сжатия десятого цилиндра.

Чтобы удостовериться, что коленвал зафиксирован, требуется убрать в верхней части картера сцепления заглушку и проверить, совпадает ли зарубка на маховике с прорезью верхней крышки картера сцепления.

Инструкция инструкцией, но все же лучше проводить весь ремонт с напарником, чтобы он мог проверять, зафиксирован ли маховик. А чтобы это получилось, между зубьев механизма должна быть закреплена шлицевая отвертка.

Болт крепления шкива надо провернуть и на время убрать. После убирается также опорная шайба. Для ослабления фиксирующего натяжной ролик болта используется головка на 15.

Ролик повернется, а использованный ремень станет возможно убрать со шкивов распредвалов и коленвала.

Замена роликов

Ролики ГРМ меняют тоже самостоятельно. Нужно для этой операции запастись герметиком, нанося его на резьбу болтов. Нельзя очень затягивать болт ролика.

Перед натяжением ремня надо убедиться, что метки валов одинаковы. Теперь нужно проверить состояние натяжителя. Это делается таким образом: ключ вставляется в пазы внешнего диска натяжного ролика, и его следует прокручивать в левую сторону до того состояния, пока вырез на внешнем диске не будет на одном уровне с выступом на внутренней втулке натяжного ролика. Болт, фиксирующий натяжной ролик, затягивается, и остается проверить ремень.

Источник: https://korchim.ru/biblioteka/dvigatel/zamena-remnya-grm-priora-16-klapanov-instrukciya.html

Когда необходимо менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов

Силовой агрегат на автомобиле Приора имеет в головке блока цилиндров два распределительных вала, которые приводят в работу 16 клапанов, по два на впуск и два на выпуск в каждом цилиндре.

Привод механизма ГРМ и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнём.

Не все водители знают, когда менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов, а делать это необходимо иначе возможна поломка двигателя.

Сроки производителя

Инструкция по эксплуатации автомобиля рекомендует производить замену зубчатого ремня привода механизма ГРМ, натяжного ролика, помпы через 200 тыс. км пробега.

Через сколько на самом деле выполняют замену, зависит от многих факторов. Если машина бо́льшую часть времени двигается по загородным шоссе без пробок, резки ускорений и торможений, ремень может прослужить 200 тыс. км пробега. Агрессивная манера движения, пробки, некачественные расходные материалы и обслуживание сокращают реальный регламент службы зубчатого ремня.

Владельцы этой модели со стажем, ремонтники рекомендуют производить замену после 50–60 тысяч км пробега. Проверять состояние деталей механизма ГРМ нужно каждые 10–15 тыс. км.

Особое внимание следует уделять не только натяжению зубчатого ремня в приводе ГРМ, но и на состояние его зубьев. Именно их срез становится причиной поломок с последующим дорогостоящим ремонтом.

Ремень

Эта деталь в приводе механизма ГРМ передаёт вращение от коленчатого вала, двум распределительным валам, насосу охлаждающей жидкости. Нагрузки на ремень большие, по этому качеству материала для его изготовления предъявляются высокие требования. Разорвать тело ремня довольно сложно, чаще всего срезаются его зубья.

В идеальных условиях он ходит 150 тыс. км пробега. Такие условия на дорогах стран СНГ, особенно в городах получить трудно, поэтому срок службы этой детали сокращается.

Газораспределительный механизм Лада Приора

Оптимальный пробег, когда нужна замена ремня ГРМ будет находиться в промежутке от 50 до 60 тыс. км.

Имеются подтверждённые данные о более ранних сроках выполнения такой операции, но в этих случаях были отмечены неисправности в механизме привода клапанов, протечки моторного масла, появление дефектов на зубчатом ремне. Смазка размягчает состав материала ремня, что облегчает его разрушение, поэтому нельзя допускать появления протечек моторного масла, а при их появлении немедленно устранять обнаруженную неисправность.

Помпа и ролики

Нормальную работу привода механизма ГРМ нельзя обеспечить без механизма натяжения приводного устройства. Так как в головке блока цилиндров установлены два распределительных вала, то длина привода увеличивается, что потребовало установку также поддерживающего ролика.

Оба они представляют собой закрытые подшипники, с той разницей, что натяжной ролик проворачивается на оси тем самым устанавливается нужное усилие натяжение ремня. Поддерживающий ролик только направляет ремень при его вращении.

Так как подшипники наполняют смазкой при сборке, а сами они закрытые, производитель гарантирует их надёжную работу на весь период службы.

Многие ремонтники и водители с опытом проверяют наличие смазки перед установкой ролика, сами дополнительно её добавляют. О неисправности этих деталей свидетельствует шум при их вращении, наличие люфта. И также с ГРМ вращается насос охлаждающей жидкости.

Именно помпа чаще всего становится причиной срезания зубьев. Это происходит при заклинивании помпы во время работы двигателя.

Если владелец Приоры не желает иметь дополнительные расходы на ремонт силового агрегата своей машины, нужно поменять ролики, помпу одновременно с зубчатым ремнём.

Влияние пробега

Срок службы деталей привода зависит от многих факторов, чаще всего от таких:

Величина пробега автомобиля до замены. Условия эксплуатации машины. Качество материала для изготовления. Техническое состояние деталей механизма привода ГРМ.

Многие специалисты, владельцы спорят о том, какой пробег должен быть у автомобиля до замены. Однозначного ответа никто не даёт, так как это может быть выполнено после 100 тыс. км и больше, иногда гораздо раньше рекомендованного срока.

Обычно владельцы меняют расходные материалы механизма ГРМ после 50–60 тыс. км, что многие считают лучшим вариантом. Эта цифра может быть изменена в ту или иную сторону. Так, если шестерни в приводе имеют износ, это приведёт к ускоренному выходу из строя ремня.

На его работоспособности сильно сказывается «возраст» используемого изделия.

Когда пробег машины может быть всего несколько тысяч км, а автомобиль не эксплуатировался несколько лет, в таком случае лучше всего заменить все детали привода механизма ГРМ. Попадание моторного масла, других технических жидкостей в зону работы привода, также снижает срок службы ремней. Стоимость расходных материалов привода ГРМ значительно меньше затрат на ремонт двигателя при обрыве ремня, поэтому экономить на этом не следует.

Визуальный осмотр

Чтобы быть уверенным в надёжности своего автомобиля, необходимо тщательно выполнять все работы по техническому обслуживанию, которые также предусматривают периодически проводить проверку состояния и натяжения зубчатого ремня.

Это делают в обязательном порядке на холодном двигателе. Для проверки придётся демонтировать пластиковую защиту привода. На автомобилях с кондиционером придётся снять его ремень.

Привод ГРМ необходимо проворачивать, одновременно осматривать как внешнюю, так и внутреннюю стороны зубчатого ремня.

Не допускается появление малейших отслоений, трещин, пятен технических жидкостей. При их обнаружении производится замена неисправной детали. Натяжение привода контролируют по натяжному ролику.

Для этого совмещают метки на шкивах обоих распределительных валов с приливами заднего кожуха привода. При правильном натяжении должны совпадать вырезы на обойме и втулке подшипника натяжного ролика. В противном случае необходимо произвести регулировку натяжения привода.

Нельзя допускать ослабления или перетягивания привода, это может ускорить его выход из строя.

Чем грозит несвоевременная замена

Сомнительная экономия на приобретение расходных материалов для механизма ГРМ может привести к значительным расходам на восстановление силового агрегата. На Лада Приора головка блока цилиндров имеет 16 клапанов, по 4 на каждый рабочий цилиндр.

Если по каким-либо причинам происходит рассогласование в работе ГРМ и кривошипно-шатунного механизма, неизбежно будет «встреча» поршней с клапанами.

В лучшем случае придётся менять повреждённый клапан, но бывают более значительные повреждения в двигателе.

Своевременно проверяйте и меняйте изношенные детали привода ГРМ, машина будет вас радовать длительное время безупречной работой силового агрегата.